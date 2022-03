Homeoffice nützt den Hackern

Fast jedes zweite heimische Unternehmen wurde schon Opfer einer Cyberattacke. Dennoch fehlt es an Krisen- oder Notfallplänen.

"You've been hacked": Seit die Glocken des Stephansdoms in der Vorwoche nächtens geläutet haben, weiß auch Dompfarrer Toni Faber, wie es sich anfühlt, Opfer einer Cyberattacke zu sein. Wobei in diesem Fall niemand erpresst oder materiell massiv geschädigt wurde.

In den vergangenen zehn Jahren ist die Anzahl an Ransomware-Attacken in Österreich in die Höhe geschnellt. Unter Ransomware versteht man Schadprogramme, die den Computer sperren oder darauf befindliche Daten verschlüsseln. Eine am Donnerstag veröffentlichte, repräsentative Studie von Deloitte und ...