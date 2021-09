Homosexualität wird in TV-Serien sichtbarer

Diversität wird zum Trend: Schwule und lesbische Charaktere sind in Fernsehproduktionen längst keine schrillen Karikaturen mehr. Ein Symbol für die modifizierte Gesellschaft, sagt ein Experte.

Drehbeginn in Berlin zur zweiten Staffel von "All you need": Die erste Staffel wurde bislang in der ARD-Mediathek knapp zwei Millionen Mal abgerufen, die Fans der Dramedy-Serie, die von vier schwulen Männern und deren Herausforderungen im Leben und in der Liebe handelt, können sich jetzt auf die Fortsetzung freuen. Wie geht es weiter mit der Clique rund um Vince? Wird sie nach seinem Fehltritt wieder zusammenfinden? Der Erfolg der queeren Serie ist kein Einzelfall. Stoffe, die sich mit Lebensrealitäten der ...