Horst Lichter im Interview zu "Bares für Rares": "Ein bisschen Krimi, Tragödie und Komödie"

Horst Lichter über zehn Jahre "Bares für Rares", das Weihnachtsspecial der Trödelshow und seine Rolle in einem Rosamunde-Pilcher-Film.

Als Fernsehkoch wurde er bekannt, doch seit Jahren ist Horst Lichter der Trödel-König: Seine Show "Bares für Rares" (ZDF, ServusTV), in der Leute ihre geerbten Antiquitäten oder vergilbten Krimskrams meistbietend verkaufen wollen, ist ein Zuschauermagnet. Jetzt präsentiert der 60-Jährige eine abendfüllende Weihnachtsausgabe der Sendung: Am kommenden Dienstag (20.15 Uhr, ZDF) begrüßt Lichter prominente und nicht prominente Verkäufer in einem Schloss in Engelskirchen, Nordrhein-Westfalen.

Herr Lichter, kurz vor dem Fest gibt es eine Weihnachtsausgabe Ihrer Show "Bares für Rares" ...