"House of the Dragon": Intrigen, Blut und weiße Haare

Mal Schocker, dann wieder Kammerspiel: Ob die Serie "House of the Dragon" wie der Vorgänger "Game of Thrones" ein Welterfolg wird?

Die Drachen fliegen wieder. Ab Montag, wenn auf Sky Atlantic um 20.15 Uhr (beziehungsweise auf Sky X und Sky Q auf Abruf) monströse Kreaturen im Himmel über Westeros kreisen, erhalten passionierte Fans des Genres Fantasy eine passable Dosis an Machtkämpfen, Finten, Schwertduellen, Pathosdialogen, Sexszenen und Kerzenlichtflackern verabreicht: "House of the Dragon", das Prequel zum globalen Fantasy-Hit "Game of Thrones" (GoT), soll all jene, die vom Staffelfinale enttäuscht waren, wieder versöhnen und generell das in die Höhe geschnellte Interesse am übernatürlichen, ...