Hugo Portisch 94-jährig gestorben: Ein ganz großer Journalist ist nicht mehr

Hugo Portisch ist tot. Der wohl bekannteste Journalist Österreichs, der soeben noch im Fernsehen für die Coronaimpfung warb, ist am Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben.

1927 in Pressburg geboren, startete er nach dem Studium 1948 seine journalistische Karriere, in der er mehrfach Geschichte schrieb. Gemeinsam mit den "Salzburger Nachrichten" und anderen Zeitungen organisierte er 1964 als Chefredakteur des "Kurier" das erfolgreiche Volksbegehren für einen unabhängigen Rundfunk. Drei Jahre später holte Generalintendant Gerd Bacher ihn als Chefkommentator zum ORF. Seine Berichte aus fernen Ländern wurden legendär.

Einen Meilenstein setzte Portisch mit den Fernsehserien "Österreich I" und "Österreich II". Generationen von Österreichern brachte er so die Zeitgeschichte näher. Er verfügte über die seltene Gabe, komplizierte Sachverhalte zu erklären, ohne sie zu vereinfachen.

2005 gratulierte Portisch der Zweiten Republik mit einer gleichnamigen Fernsehserie zum 60. Geburtstag. Er schrieb zahlreiche Bücher, in denen er sich vor allem mit Geschichts- und außenpolitischen Themen beschäftigte, aber auch mit seinem größten Hobby: dem Schwammerlsuchen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Hugo Portisch präsentierte 2015 sein Buch „Aufregend war es immer“.

Portisch erhielt zahlreiche Journalistenpreise und Auszeichnungen. 2018 wurde er zum Wiener Ehrenbürger ernannt, 2019 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen der Republik. Die höchste Auszeichnung, die ihm angetragen wurde, lehnte Portisch allerdings ab: 1992 stand das Angebot im Raum, dass er mit Unterstützung von SPÖ und ÖVP Bundespräsident wird. Seine Unabhängigkeit und sein Journalistenberuf waren Portisch aber wichtiger.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Dezember 2019: Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Hugo Portisch.

Politik kondoliert: "Erklärer der Nation"

Viele heimische Politiker und Journalisten kondolierten Donnerstagnachmittag der Familie und den Freunden der Journalistenlegende. Der ORF trauert um einen "seiner klügsten Journalisten, Analytiker des Weltgeschehens und einen der vehementesten Proponenten für einen reformierten Rundfunk". Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sah in Portisch eine "der ganz großen Persönlichkeiten unseres Landes". Mit ihm verliere Österreich einen "Jahrhundertjournalisten". Portisch sei für Generationen der Erklärer der Nation gewesen. "Er hat nicht nur Zeitgeschichte erzählt und erklärt, Hugo Portisch selbst ist ein Teil österreichischer Zeitgeschichte", so der Bundeskanzler. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sprach von einem traurigen Tag für Österreich. "Hugo Portisch hat die Politik Österreichs und der Welt den Menschen ins Wohnzimmer geliefert. Er hat Politik so erklärt, dass sie jeder verstanden hat", so Sobotka.

Einen der "ganz Großen", einen "herausragenden Journalisten, der uns die Welt ins Wohnzimmer gebracht hat" habe man verloren, bedauerte auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). "Ein Jahrhundert-Journalist, eine moralische Instanz, ein standhafter Humanist. Was für ein Leben hat er gelebt. Uns alle hat er bereichert. Meine Anteilnahme gilt seiner Familie und Freunden", so SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. In Gedanken bei seinen Angehörigen ist auch Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne): "Es ist selten, dass journalistische Beobachter den öffentlichen Diskurs so stark prägen, dass man von einem eigenen Genre, einer eigenen Kunstform sprechen kann."

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Hugo Portisch im März 1998.

Stadt Wien sichert Portisch ein Ehrengrab

Die Stadt Wien sichert dem "Journalisten-Doyen" ein Ehrengrab, wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung mitteilte. "Er war ein Vorbild für Generationen kritischer Journalisten. Keine und keiner erklärte so gut wie er komplizierte politische Zusammenhänge", sagte Ludwig.

Ö1 ändert in memoriam der am Donnerstagmittag verstorbenen Journalistenlegende Hugo Portisch sein Programm. Der Radiosender wiederholt am Freitag ab 16.05 Uhr die Sendung "Hugo Portisch, wie ihn kaum wer kennt", die im Februar im "Salzburger Nachtstudio" ausgestrahlt wurde. Dieses basiert auf einem bis dahin unveröffentlichten 30-stündigen Gespräch, das der Salzburger Verleger Hannes Steiner vor einigen Jahren mit Portisch geführt und aufgenommen hat.