Hunderte Apps hören unsere Kinder ab

Eine neue Smartphone-Software hört selbst dann mit, wenn das Handy in der Hosentasche steckt. Experten halten die Technologie für illegal. Dennoch ist sie in rund 1000 Apps verbaut.

Die Apps sehen auf den ersten Blick völlig harmlos aus. Es sind meist kleine Spiele, mit denen der Nutzer etwa virtuell kegeln kann ("Real Bowling Strike"). Bei denen er kleines Männchen durch eine Stadt navigiert ("City Runner"). Oder bei denen er mit einer Maus in einem Labyrinth Käse sammelt ("Cheese Feast"). Doch die unscheinbaren Apps können noch viel mehr. Sie hören ihre Anwender ab. Und zwar selbst dann, wenn das Spiel ordentlich beendet wurde - und das Smartphone scheinbar inaktiv in der Hosentasche steckt oder auf dem Wohnzimmertisch liegt. Möglich macht dies die Software des US-Start-ups Alphonso. Diese greift auf das Handy-eigene Mikrofon zu, hört die Umgebung ab - und wertet etwa aus, welche TV-Sendung der Nutzer gerade schaut bzw. welche Werbung zu hören ist. Diese Audiodaten nutzt das Start-up, um zielgerichtete Werbung auszuspielen. In Kombination mit ausgelesenen Standortdaten sei zudem noch stärker zielgruppenorientiertes Marketing möglich.