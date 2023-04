Die ICE Hockey League wird auch in der kommenden Saison auf Puls 24 zu sehen sein.

Die Liga und der Fernsehsender gaben am Mittwoch in einer Aussendung die Verlängerung des Vertrages bekannt, der ein Jahr plus Option auf zwei weitere Jahre beinhaltet. Ein Spiel pro Woche live im Grunddurchgang, die Play-offs und alle Spiele der Finalserie werden demnach exklusiv im Free-TV und auf der kostenlosen Streaming-App ZAPPN übertragen.