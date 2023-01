"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - Ein "Entlastungscamp" für die Emotionen

Die Trash-TV-Expertin Anja Rützel glaubt, dass das "Dschungelcamp" in Zeiten der Krisen bei seinem Australien-Comeback funktionieren kann.

Coronapause und das "Ausweichquartier" 2022 in Südafrika sind Geschichte, heuer geht die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wie gewohnt in Australien über die Bühne. Und es gibt einen Neuzugang im Dschungel zu vermelden: Jan Köppen ist der neue Moderator an Sonja Zietlows Seite. Der aus Shows wie "Ninja Warrior" bekannte 39-Jährige ersetzt den "Dschungelcamp"-Haudegen Daniel Hartwich. In der 16. Auflage des von vielen als "Ekelshow" bezeichneten Reality-Formats kämpfen ab Freitag (RTL, 21.30 Uhr) sechs Frauen ...