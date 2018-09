Über seine neue Show und Integrationsfragen spricht der deutsch-türkische Entertainer Bülent Ceylan. In der Türkei war er schon - im Urlaub.

Frechen Sprüchen und Kunstfiguren wie dem Hausmeister Mompfred oder dem Goldkettchenträger Hasan verdankt der Comedian Bülent Ceylan sein Stammpublikum. Nun tritt der 42-Jährige mit einer neue Show an: "Game of Games" startet heute, Freitag, um 20.15 Uhr bei Sat 1. In turbulenten Spielen geht es um 50.000 Euro.