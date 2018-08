IFA 2018: Die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik lädt wieder nach Berlin

Die neuesten Smartphones, Tablets und Fernseher, aber auch Waschmaschinen und Hörgeräte: Die Berliner IFA ist schon lange mehr als eine reine Funkausstellung. Die Höhepunkte der weltgrößten Elektronikmesse im SN-Schwerpunkt.

Schon vor dem Start der IFA 2018 (31. August bis 5. September) gab es eine Erfolgsmeldung: Die Messe ist ausgebucht. Und das entspreche dem "Allzeithoch des Konsumklimas in der Unterhaltungselektronik", wie es Hans-Joachim Kamp, Vorstandsvorsitzender der IFA-Ausrichterin gfu, euphorisch beschreibt. Dem anhaltenden Aufschwung der Branche will die Messe mit mehreren Formaten gerecht werden: Die "IFA Next", eine Innovationsplattform in einer eigenen Halle, bietet etwa erneut Platz für Technologie-Präsentationen - von Künstlicher Intelligenz bis Spracherkennung. Mit der neuen "Shift Automotive" wollen die Veranstalter zudem die Themen autonomes und vernetztes Fahren auf die Messe bringen.