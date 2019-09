IFA 2019: Die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik lädt erneut nach Berlin

Die ersten 5G-Smartphones, Tablets und Fernseher, aber auch Waschmaschinen und intelligente Saugroboter: Die Berliner IFA ist schon lange mehr als eine reine Funkausstellung. Die Höhepunkte der weltgrößten Elektronikmesse im SN-Schwerpunkt.

Die IFA startet am Mittwoch (4. September) mit ihrem ersten Pressetag, ab Freitag ist sie für das Publikum geöffnet. Die Veranstaltung gilt als Leitmesse für Unterhaltungselektronik und Hausgeräte. Flankiert wird die Neuheiten-Schau in den Messehallen von speziellen Formaten - etwa für den Fachhandel ("IFA Global Markets") sowie in der kommenden Woche von der "Shift Automotive", auf der es um die Mobilität der Zukunft aus Sicht der Nutzer geht.