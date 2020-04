Karl Markovics nutzt die Coronakrise produktiv und schreibt an einem Miniserienprojekt. Am Samstag ist der 56-Jährige in einer autobiografischen André-Heller-Erzählung im ORF zu sehen.

SN/apa Befürchtet negative Auswirkungen durch die Coronakrise auf das Filmbusiness: Karl Markovics.