Der Pay-TV-Sender dreht in der Saison 2023/2024 über den SK Sturm Graz eine Langzeitdokumentation.

Regisseur Christoph Jochum begleitet den steirischen Spitzenklub für Sky Sport Austria und will dabei den Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker freut sich via Aussendung über das Projekt, "das es so in dieser Form im österreichischen Fußball noch nicht gegeben hat".