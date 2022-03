Im Internet surfen und Bäume pflanzen

15 Millionen Menschen nutzen die ökologische Suchmaschine Ecosia. Es brauche eben Einsatz, wenn man Veränderung will, sagt der Gründer.

"Wir investieren unsere Gewinne in die Lösung des Problems Klimawandel. Das könnten die anderen doch auch machen", sagt Christian Kroll, der deutsche Öko-Unternehmer, der im Jahr 2009 die "grüne" Suchmaschine Ecosia gegründet hat. Das Attribut "grün" bezieht sich auf den Umstand, dass Geld aus Werbeeinnahmen an internationale Baumpflanzprojekte weitergegeben wird. Dadurch konnten in nunmehr 13 Jahren knapp 147 Millionen Bäume gepflanzt werden.

"So werden Tonnen an CO2 aus der Atmosphäre gezogen, das schafft man mit keiner anderen digitalen ...