"Im Rollstuhl, aber ein aufgewecktes Kerlchen" - Behindertenrat kritisiert Gottschalk

Der Österreichische Behindertenrat übt scharfe Kritik an Thomas Gottschalk und seiner letzten "Wetten, dass..?"-Moderation.

Es war seine letzte Moderation von "Wetten, dass..?" und diese brachte Thomas Gottschalk jede Menge Kritik, mitunter vom Österreichische Behindertenrat.

"Du sitzt im Rollstuhl, aber du bist ein aufgewecktes und lustiges Kerlchen", sagte Gottschalk, als er den 14-jährigen Wettkandidaten Felix Mayr begrüßte. Er hat das kaudale Regressionssyndrom, ein seltenes Fehlbildungssyndrom des unteren Rumpfes.

"An den Rollstuhl gefesselt"

Das Studio war so gestaltet, dass Mayr nicht zu den prominenten Gästen der Sendung auf das Podest gelangen konnte, kritisiert der Behindertenrat weiter. Außerdem bezeichnete Gottschalk den 14-jährigen Rollstuhlnutzer in der Sendung als "an den Rollstuhl gefesselt" und fragte ihn plump nach seiner Diagnose. "Dass ein Millionenpublikum künftig von Gottschalks sprachlichen Ergüssen verschont bleibt, ist der Lichtblick der Sendung", heißt es in einer Aussendung des Behindertenrats.

Der Niederösterreicher wettete, dass er im Handstand auf einem Skateboard in zehn von zwanzig Cola-Flaschen ein Kaubonbon schnippen könne. Und zwar indem er mit einem Helm Karten von den Flaschen räumt und so die Bonbons versenkt. Die Wette hat der 14-Jährige zwar knapp nicht gewonnen, dennoch gab es Standing Ovations.