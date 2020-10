Im Schnitt sahen 755.000 Zuschauer das Aus von Edita Malovcic bei "Dancing Stars"

Durchschnittlich 755.000 Seher (24 Prozent Marktanteil) bei der Präsentation der Tänze und durchschnittlich 708.000 Zuschauer (25 Prozent Marktanteil) bei der Entscheidung waren am Freitagabend bei der fünften "Dancing Stars"-Ausgabe der aktuellen Staffel auf ORF 1 dabei. Abschied nehmen musste Edita Malovcic mit ihrem Tanzpartner Florian Vana.

"Wir haben das magische Geschehen im Ballroom sehr genossen. Ich freue mich über den guten Freund, den ich gefunden habe, und bin dem Florian so dankbar", sagte Malovcic nach der Entscheidung laut einer Aussendung des ORF. In der nächsten Ausgabe am 6. November sind damit noch sechs Promis mit ihren Tanzpartnern zu erleben.

Quelle: APA