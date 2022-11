"Im Westen nichts Neues" von Netflix: Kann man Krieg zeigen, ohne ihn zu verherrlichen?

Nichts Neues gegen den Krieg. Netflix hat Erich Maria Remarques Antikriegsklassiker "Im Westen nichts Neues" neu verfilmt. Seit Anbeginn des Kinos zeigen Filmemacher den Krieg und versuchen - vergeblich? - davor zu warnen.

Das Buch würde "in unerhörter Weise zur Förderung des pazifistischen Geistes beitragen", warnte 1929 das "Deutsche Adelsblatt". "Im Westen nichts Neues" hieß der Anfang jenes Jahres erschienene Roman von Erich Maria Remarque, der darin in nüchternem und damit umso eindringlicherem Tonfall von den Erlebnissen junger Soldaten an der Westfront im Ersten Weltkrieg erzählte. Das Buch wurde zum Sensationserfolg, alleine in den ersten anderthalb Jahren wurden über 2,5 Millionen Exemplare verkauft. Heute wirkt es, wo der Krieg in der Ukraine die ...