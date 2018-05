Immer wieder dasselbe Spiel

Das SMS eines Freundes, kurz nach der Wahl Norbert Stegers zum neuen ORF-Stiftungsratsvorsitzenden: "Steger?! Trotz allem? Das kann doch nicht sein!?" Nicht nur Freunde von SN-Journalisten wundern sich über die Besetzung des höchsten ORF-Gremiums. In keinem privatwirtschaftlichen Unternehmen würde ein Manager zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt, der zuvor mehrfach das eigene Haus öffentlich abgewatscht hat. Doch bei öffentlich-rechtlichen Medien sollte so etwas nicht mehr verwundern. Es zählt nur das, was von denen ausverhandelt wurde, die die politische Kontrolle über das Unternehmen haben. Im konkreten Fall wurde Norbert Stegers Besetzung wohl schon bei den Koalitionsgesprächen vergangenen November beschlossen - und angeblich bei einem Treffen der Stiftungsräte vorgestern in Wien festgezurrt.