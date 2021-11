Impflotterie bescherte "Burgenland heute" im ORF Quotenrekord

Die ORF-Sendung "Burgenland heute" verdankt der von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ins Leben gerufenen und am Donnerstag um 19 Uhr in ORF 2 ausgespielten Impflotterie einen Quotenrekord.

So verfolgten im Schnitt 90.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 73 Prozent (für das Burgenland) das Finale. Das entspricht der höchsten Reichweite seit 2004. Zu sehen bekam die Zuseherschaft, wie sich Helga Javorits aus St. Martin in der Wart über den Hauptpreis freuen durfte. Insgesamt wurden 1000 Sachpreise unter 115.122 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost. "Dieser Quotenrekord ist ein Erfolg für das multimediale Team des ORF Burgenland und auch ein Erfolg für das Thema Impfen. Ich bin davon überzeugt, dass wir damit wesentlich zu einer positiven Stimmung gegenüber der Covid-19-Impfung beitragen konnten", wurde Chefredakteur Walter Schneeberger in einer Aussendung zitiert.