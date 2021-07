Impfpflicht für US-Mitarbeiter von Google und Facebook kommt

Wegen der raschen Ausbreitung der Delta-Variante in den USA verschärfen Google und Facebook die Coronaregeln für ihre Beschäftigten. Die Mitarbeiter der zwei Internetriesen in den Vereinigten Staaten müssen sich vor einer Rückkehr in die Büros gegen das Coronavirus impfen lassen, wie beide Unternehmen unabhängig voneinander am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten. Der Vorstoß setze andere große Unternehmen unter Druck, dem Beispiel zu folgen, hieß es in Medienberichten.

SN/APA/AFP/AMY OSBORNE Ungeimpfte Mitarbeiter dürfen nicht mehr ins Google-Hauptquartier