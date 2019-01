In TV-Show: Makemakes singen DJ-Bobo-Songs

Salzburger Beteiligung beim Finale der Musikshow "My Hit. Your Song": Am Donnerstag werden bei der ProSieben-Sendung The Makemakes aufreteten.

Bei "My Hit. Your Song" stellen jeweils zwei Bands oder Solisten, Songs prominenter Künstler vor. The Makemakes, die 2015 für Österreich beim Song Contest angetreten waren, interpretieren dabei die Songs "Freedom" und "Love Is All Around" des Schweizer Musikers DJ Bobo.

Ihr Kontrahent kommt ebenfalls aus Österreich: die Band Russkaja, bekannt aus der ORF-Sendung "Willkommen Österreich". Nachdem beide Bands ihre Coverversionen dargeboten haben, entscheidet DJ Bobo, welche Interpretation ihm am besten gefallen hat - und wer in der Publikumsentscheidung die Chance hat, 25.000 Euro zu gewinnen. Neben den Makemakes und Russkaja rittern noch sechs weitere Bands um das Preisgeld.



"My Hit. Your Song", Donnerstag, 20.15 Uhr, ProSieben

Quelle: SN