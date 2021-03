In Zeiten von Corona boomt das E-Casting

Bewerbungsvideos aus der eigenen Küche oder auf der Parkbank: Für jüngere Schauspieler ist das Improvisieren kein Nachteil.

Die Pandemie verändert alles, auch die Traditionen der Film- und Fernsehindustrie. Seit Beginn der Coronakrise hätten die E-Castings um 70 Prozent zugenommen und die Livecastings weitgehend abgelöst, sagt Eva Roth, eine der erfolgreichsten Casterinnen in Österreich. Will heißen: Schauspieler bewerben sich für eine Filmrolle mit einem Video, in dem sie eine Szene vorspielen. Meist wird dieses Video selbst gedreht, nicht selten mit dem Handy. "Das E-Casting polarisiert, manche Schauspieler finden es ganz furchtbar, weil sie kein direktes Gegenüber haben und ...