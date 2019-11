Info-Redakteure von ORF 1 beklagen "Missstände"

Die Redakteure der ORF 1-Inforedaktion sehen "die journalistische Freiheit und Qualität der Infosendungen in Gefahr". Das schreiben sie in einer Petition an ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Channelmanagerin Lisa Totzauer und Chefredakteur Wolfgang Geier.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Neues vom Küniglberg