Ingmar Bergman in einer Nahaufnahme

Cineasten unter sich: Die Wertschätzung ist in jeder Sekunde zu spüren, wenn sich die deutsche Regisseurin Margarethe von Trotta auf die Spur des großen Ingmar Bergman begibt. Er ist jener schwedische Regisseur, dessen Arbeiten sie 1960 in Paris kennenlernte. Statt an der Sorbonne landete sie im Kino und beschloss, nicht etwa Schauspielerin, sondern Regisseurin zu werden. Umgekehrt war es Bergman, der Trotta als einzige Frau in einer Liste der elf von ihm am meisten wertgeschätzten Filme berücksichtigte. Und er reihte "Die bleierne Zeit" (1981) sogar auf den ersten Platz, was allerdings der Tatsache geschuldet war, dass dieser unter den genannten Filmen der jüngste war. Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten ist nur eine der Motivationen für die Dokumentation in Spielfilmlänge. Vielmehr ergründet Trotta in zahlreichen Gesprächen mit der Familie Bergmans, mit Wegbegleitern und Freunden sowie mit Bewunderern die Persönlichkeit, die Genialität, aber auch die Schwächen des Meisterregisseurs.