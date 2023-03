Initiative gegen "inakzeptable Kürzungen" beim ORF

In der Diskussion um Sparmaßnahmen beim ORF mischt nun auch eine neue Initiative mit. "Wir treten gemeinsam für eine qualitätsvolle ganzheitliche Medienlandschaft ein", betonte Philipp Leindl, Initiator von "ORFeo", am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Er bezeichnete die kolportierten Maßnahmen als "komplett intransparent" und wittert "politisches Kalkül". Man will gegen die "inakzeptablen Kürzungen" mobil machen, für 18. März ist eine öffentliche Aktion geplant.

BILD: SN/APA/WOLFGANG HAUPTMANN Allianz für qualitätsvolle ganzheitliche Medienlandschaft