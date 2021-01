Inserat gegen Corona-Maßnahmen sorgt für Aufregung

Ein ganzseitiges Inserat von Gegnern der Anti-Coronamaßnahmen, das am Freitag in den Tageszeitungen "Kurier" und "Österreich" erschienen ist, sorgt für Aufregung in den sozialen Medien. Darin wird etwa unter Berufung auf nicht näher genannte "wissenschaftliche Untersuchungen" behauptet, dass Masken gesundheitsschädlich seien. "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon verteidigte den Abdruck mit dem Argument der freien Meinungsäußerung.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Manche Zeitungen druckten Inserat, andere nicht