Inseratenvergabe: Blimlinger will Medienkooperationsregeln etablieren

Die Inseratenvergabe der Regierung an Medien hat aufgrund von Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zusätzliche Brisanz bekommen. In Verhältnis zu Medienförderungen seien die Inseratenbudgets zu hoch, betonen viele Experten und so manche Partei. Auch die Mediensprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, will die Fördergesetze harmonisieren, mit Qualitätskriterien ausstatten und Medienkooperationsregeln etablieren.

SN/APA/BARBARA GINDL Eva Blimlinger