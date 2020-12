Instagram: Immer mehr wollen auf der Plattform Geld verdienen

Blogger, Influencer und Content Creator haben eines gemeinsam: Sie sind in Berufssparten tätig, die erst mit den sozialen Medien entstanden. Besonders für Junge ist die Branche attraktiv.

Sie bewerben Produkte, stellen sich regelmäßig vor die Kamera und kennen die neuesten Trends: Influencer gibt es auf der Social-Media-Plattform Instagram mittlerweile wie Sand am Meer. Ihr Beruf ist es, mit Bildern und Kurzvideos Marken und Produkte zu bewerben und Nutzer zu unterhalten. Über Instagram funktioniert das besonders gut. Die Plattform ist in den letzten Jahren immer mehr zu einem zentralen Medium vor allem für junge Menschen geworden. Laut einer Studie von Statista nutzten Anfang des Jahres in Österreich etwa ...