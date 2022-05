Instagram Redesign: Neue Schriftart, neues Logo, neues TikTok?

Im Zuge eines Redesigns soll Instagram eine komplett eigene Schriftart und ein angepasstes Logo erhalten. Im Netz kursiert aber auch die Information, dass im Zuge einer Testphase die Darstellung von Fotos und Videos im Feed sowie die Funktionsweise des Algorithmus geändert werden könnten. Nutzerinnen und Nutzer fürchten, dass Instagram zum neuen TikTok werden könnte.

Seitdem Instagram vor zwölf Jahren eingeführt wurde, hat sich eine Menge verändert. Bislang gab es vier verschiedene Logos und wer schon lange auf Instagram ist, hat auch unzählige Neuerungen in den Funktionen und dem Design der Plattform miterlebt. Nun steht eine weitere Modernisierung bevor, wie Instagram am Montag in einem Blogpost angekündigt hat.

Schriftart "Instagram Sans"

Die größte Ankündigung des Betreibers Meta (ehemalig Facebook) ist eine eigens für Instagram entwickelte Schriftart namens "Instagram Sans". Sie sei inspiriert von Instagrams berühmten "Squircle" Logo und soll zukünftig in der App selbst als auch in Marketingkampagnen zur Anwendung kommen. Instagram Sans gibt es neben einer regulären und einer schmaleren Version auch als dekorative "Script" Schriftart. Instagram Sans wird von Meta als "eindeutig, lesbar und vielseitig" beschrieben. Unter anderem wurde die Schrift auch für Arabisch, Japanisch und Kyrillisch entwickelt.

Kleine Änderung des Logos

Im Vergleich zur Änderung der Schriftart ist die Anpassung des Logos minimal. Hier wurde nur der Farbverlauf im Hintergrund leicht verändert. Die Farben, die auch im aktuellen Logo zu sehen sind, bleiben, aber es solle nun wie von Licht durchdrungen wirken, sagt die 3D-Designerin des Logos Rose Pilkington.

Wird Instagram das neue TikTok?

Etwaige Änderungen der Darstellung von Inhalten oder des Algorithmus werden im Beitrag zum Redesign kaum erwähnt. Instagram-Chef Adam Mosseri spricht auf seinem Instagram-Kanal @mosseri allerdings von einer Testphase auf Instagram, bei welcher einige zufällig ausgewählte Nutzer eine neue Darstellungsform in der App sehen. Instagram-Beiträge wie Fotos oder Reels werden bei jenen Nutzerinnen im Vollbildmodus angezeigt, ähnlich wie auf der chinesischen Video-Plattform TikTok.

Nun melden sich Nutzer zu Wort, die Versuchskaninchen der Testphase sind und ihre Reaktionen sind großteils negativ. Sie beschreiben das neue Design als "unorganisiert, überfüllt und zu fokussiert auf vorgeschlagene Video-Inhalte". Letzteres deutet darauf hin, dass Meta möglicherweise nicht nur eine Vollbild-Darstellung für alle Formate plant, sondern auch vermehrt vorgeschlagene Inhalte aufscheinen sollen - und beides erinnert stark an TikTok. "Ich brauche kein zweites TikTok, bleibt bei euren eigenen Stärken, anstatt eine andere Plattform zu kopieren", schreibt ein verärgerter Instagram-Nutzer unter Mosseri's Beitrag.



Da Meta kein offizielles Statement zu der Testphase veröffentlicht hat, ist unklar, ob die geänderten Funktionen der Testphase tatsächlich in der App implementiert werden. Angesichts der Kritik und dem Vorwurf Instagram werde zu einer Kopie von TikTok, sollte sich Meta wohl nochmal überlegen, welche Adaptionen sie vornehmen.