Instagram-Scheinwelt in Russisch

Seit Mitte März ist der Foto- und Videodienst Instagram nicht mehr in Russland abrufbar. Was vor allem junge Russen bedauern. Die staatliche Alternative heißt jetzt Rossgram.

Instagram ist tot. Diesen Eindruck könnten derzeit viele Russen bekommen, die versuchen, die Seite der beliebten Foto-App zu öffnen. Denn seit Mitte März ist der Foto- und Videodienst in dem Land gesperrt. Um diesen Verlust zu betrauern, stellten russische Programmierer jüngst ein "künstlerisches Statement" in Form eines sozialen Netzwerks mit dem Namen "Grustnogram" online - der Name setzt sich aus dem russischen Wort für "Traurigkeit" (grust) und "Instagram" zusammen.

Instagram ist in Russland gestorben

” Bild: SN/erika mayer Karim Bannour, Social-Media-Experte Rossgram ist nicht global genug.

Viel davon erinnert an den originalen Foto- und Videodienst. Doch schon beim zweiten Blick wird klar, hier ist alles anders. Wo bei Instagram bunte Urlaubsfotos oder lustige Tiervideos zu sehen sind, zieren schwarz-weiße Bilder den Bildschirm. Statt kleiner roter Herzen, mit denen man bislang sein Gefallen an einem Beitrag ausdrücken konnte, ist nur ein schwarzes, gebrochenes Herz zu finden. Eine Erinnerung daran, dass man von Russland aus kein "Gefällt mir" in Instagram um die Welt schicken kann. Kürzlich sperrte die russische Behörde für Medienaufsicht den Zugang zu Instagram und Facebook mit der Begründung, dass es sich bei dem Konzern Meta, zu dem beide Kanäle gehören, um eine "extremistische Organisation" handle. Die Behörde reagierte damit auf die Ankündigung von Meta, Aufrufe zur Gewalt gegen russische Truppen in seinen Netzwerken zuzulassen.

Instagram gilt in Russland als extremistisch

Noch vor dem Krieg hätten Inhalte wie "Tod den russischen Invasoren" zu einer Sperrung des Autoren auf den Kanälen geführt. Doch seit Beginn des Kriegs in der Ukraine will der US-Konzern bei solchen Aufrufen ein Auge zudrücken, wie der Sprecher von Meta, Andy Stone, Anfang März mitteilte. Er ergänzte: "Wir werden weiterhin keine glaubwürdigen Aufrufe zur Gewalt gegen russische Zivilisten zulassen."

Rund 80 Millionen russische Accounts betrifft die Instagram-Sperrung. Der Foto- und Videodienst ist in dem Land sehr populär und nach WhatsApp der beliebteste Dienst aus dem Hause Meta. "Gerade für junge Russen ist das ein großer Einschnitt", erklärt der Social-Media-Experte Karim Bannour. "Man nimmt ihnen damit ein Mittel zur Kommunikation."

Junge Russen und Influencer leiden unter der Sperre

Insbesondere sogenannte Influencer, also Nutzer, die durch ihre Aktivitäten in den Netzwerken Geld verdienen, fürchten seit der Sperre um ihr Geschäft. Zum Teil unter Tränen verabschiedeten sie sich von ihren Abonnenten.

Nur kurz nach der Sperre Instagrams wurde bekannt, dass eine russische Alternative die Lücke in dem Land schließen soll: "Rossgram". Anders als Grustnogram bedauert Rossgram nicht etwa die Sperre, sondern profitiert von ihr. Der Instagram-Klon, der am 28. März online ging, ist auf den ersten Blick nicht vom Original zu unterscheiden. Denn es wurden nicht nur die Farben und der Aufbau vom amerikanischen Original kopiert, auch die Funktionen sind identisch. Die Betreiber von Rossgram machten kein Geheimnis daraus, dass sie sich stark am Design von Instagram orientiert haben.

"Rossgram" ist jetzt das russische Instagram

Auf der russischen Plattform VK bewerben sie Rossgram als "russisches Instagram". Meta wollte sich zu der russischen Kopie nicht äußern.

Doch auch wenn der erste Eindruck stark an Instagram erinnert, rechnet Bannour der Kopie keine großen Chancen ein: "Die Kernfrage ist, ob die Plattform die Bedürfnisse der Benutzer genauso erfüllen kann wie Instagram." Dies ließe sich bezweifeln. Denn die Inhalte, die den Nutzern in Instagram angeboten würden, seien nicht ohne Weiteres zu kompensieren. "Wenn man auf Instagram vor allem Inhalte von auswärts bekommen hat und nun nur noch russische Inhalte zur Verfügung gestellt bekommt, dann ist das nicht zufriedenstellend", erklärt der Experte.

Mit virtuellen privaten Netzwerken kann man die Sperre umgehen

Karim Bannour vermutet eher, dass mehr Russen lernen würden, wie man die Sperre umgehen könne - zum Beispiel über sogenannte virtuelle private Netzwerke (VPN). Durch diese kann der Datenverkehr verschlüsselt und so die Netzsperre umgangen werden. Auch aus Russland lässt sich das beliebte Original dadurch wieder nutzen und die Abonnenten rund um den Globus können wieder erreicht werden.