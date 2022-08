Intendant Hager will wegen RBB-Krise auch im HR Abläufe prüfen

Wegen der Affäre um die entlassene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sollen auch im Hessischen Rundfunk (HR) Abläufe auf den Prüfstand kommen

"Wir nehmen den Fall zum Anlass, wirklich nochmal ganz minutiös zu überprüfen, ob die ganzen Auftrags- und Kontrollgremien wirklich gut funktionieren", sagte HR-Intendant Florian Hager in einem Interview des eigenen Senders. Beim öffentlich-rechtlichen HR seien jedoch bereits Mechanismen aufgebaut, mit denen "starke Verfehlungen" wie beim RBB nicht passieren könnten.

Schlesinger, der Vetternwirtschaft und Filz vorgeworfen werden, war als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) fristlos entlassen worden. Auch von ihrem Posten der ARD-Vorsitzenden, den sie seit Jahresbeginn inne gehabt hatte, ist sie zurückgetreten. Im Zentrum des Skandals steht neben der abberufenen Intendantin der zurückgetretene RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf. Beide wiesen die gegen sie gerichteten Vorwürfe zurück.

Es geht unter anderem um umstrittene Beraterverträge für ein RBB-Bauprojekt, um Abstimmungen zwischen beiden zu Gehalt und Boni für Schlesinger. Und es geht um Aufträge für ihren Ehemann, den Ex-"Spiegel"-Journalisten Gerhard Spörl, bei der Messe Berlin - wo Wolf bis vor kurzem in Personalunion auch Chefaufseher war. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen alle drei wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsannahme. Es gilt die Unschuldsvermutung.

HR-Intendant Hager sieht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angesichts der Vorgänge beim RBB "in der größten Krise, wahrscheinlich seit jeher", wie er in dem Interview sagte. Aufgabe sei nun auch, zu schauen, ob noch zeitgemäß sei, was alles gemacht werde - "inhaltlich, aber auch von der Struktur, wie wir verfasst sind, wie wir auftreten". Es gehe um die Frage, ob man ein modernes Medienunternehmen sei. "Und ich glaube, die Antwort kann sich jeder selber vorstellen: Wir haben da noch einiges vor uns, das wird leider nicht von heute auf morgen gelingen." In der aktuellen Krise liege zugleich auch die Chance, dass Reformen konsequenter angegangen würden - "im HR, aber eben auch in der ARD".