Intendantin des Bayerischen Rundfunks plädiert für Kooperationen mit Verlagen

Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), Katja Wildermuth, hat zu einer Allianz von Qualitätsmedien aufgerufen.

Verlage sowie öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunk müssten sich angesichts gemeinsamer Herausforderungen durch die globalen Internetplattformen "als Partner" begreifen, sagte Wildermuth beim Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB) am Mittwochabend in München.

"Ich würde mich freuen, wenn wir die anstehenden Herausforderungen nicht nur allein angehen, sondern gerne an der einen oder anderen Stelle auch in Kooperation", sagte die Intendantin. "Die Schwäche des einen nutzt dabei nicht dem anderen." In der Medienbranche seien die "alten Kämpfe" benachbarter Redaktionen und Medienhäuser vorbei.