Interessensvertreter formulierten Kriterien für neue Medienförderung

Interessensvertreter haben Kriterien für eine neu aufgestellte Journalismusförderung formuliert. Sie solle ein Vielfaches der derzeitigen Presseförderung betragen und an klare Qualitätskriterien gekoppelt sein, forderten die JournalistInnengewerkschaft in der GPA, der Presseclub Concordia, das Medienhaus Wien, der Presserat und Universitätsprofessoren in einer Aussendung am Montag.

SN/gepa pictures