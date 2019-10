Medienunternehmer Horst Pirker ("News") spricht über den Komplettverkauf des "profil", seine Zeit beim Red Bull Media House - und das Ziel, ein andere Mediengruppe übernehmen zu wollen.

Es ist der wohl größte Deal in der heimischen Medienwirtschaft in diesem Jahr: Der Magazinverlag VGN (vormals Verlagsgruppe News) hat das "Profil" zur Gänze an den "Kurier" abgegeben. Seit 2001 war zwar die Redaktion dem "Kurier" unterstellt, wirtschaftlich gehörte das ...