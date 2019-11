Der Autor Manfred Baumann spricht über den neuen ORF-"Landkrimi" aus Salzburg - und einen furchtbaren Unfall.

Die "Landkrimi"-Reihe gastiert in Salzburg: Am 10. Dezember feiert "Das dunkle Paradies" ORF-Premiere. Der Film mit Schauplatz Zell am See und Manuel Rubey in der Hauptrolle basiert auf der Krimireihe des Halleiner Autors und Kabarettisten Manfred Baumann.

Herr ...