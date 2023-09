iPhone 15, 15 Pro und Co.: Was Apple nächste Woche vorstellen wird

2022 waren große Neuerungen Mangelware, das diesjährige Apple-Produktevent könnte aber deutlich aufregender werden. iPhone 15, 15 Pro und Co. werden neben verbesserten Kameras und einem USB-C-Anschluss vermutlich auch ein leicht angepasstes Design bekommen.

Im vergangenen Monat präsentierte Apple seine jüngste Quartalsbilanz, der zufolge der US-Konzern den dritten Umsatzrückgang nacheinander zu verzeichnen hat. Apple verkaufte weniger iPhones, iPads und auch Macs - vor allem der Erlös aus dem digitalen Dienstleistungsgeschäft machte es möglich, dass der Gewinn dennoch leicht gestiegen ist. Umso spannender ist die Frage, was Apple bei seinem Event am 12. September (live zu verfolgen unter apple.com) an neuer Hardware präsentieren wird.

Neue iPhones: USB-C und möglicherweise leicht angepasstes Design

Im Zentrum steht traditionell das iPhone, von dem es auch in diesem Jahr jeweils zwei unterschiedlich große Modelle geben wird: aller Voraussicht nach ein günstigeres und somit massentaugliches iPhone 15 und sein größeres Pendant, das 15 Plus, sowie die Pro- und Pro-Max-Modelle. Als sicher gilt, dass Apple auf Drängen der EU bei den neuen iPhones erstmals auf den Lightning-Anschluss verzichten und stattdessen auf den bei anderen aktuellen Smartphones zum Standard gewordenen USB-C-Anschluss setzen wird. Darüber hinaus spekulieren US-Branchenmedien, dass alle neuen iPhones ein leicht angepasstes Design mit abgerundeten Kanten spendiert bekommen könnten.

iPhone 15 und 15 Plus bekommen wohl 48-Megapixel-Kamera

Eine große Neuheit ist bei den Kameras der Nicht-Pro-Modelle zu erwarten: Hier wird Apple die Anzahl der Megapixel wohl auf das Niveau der Pro-Modelle anheben, sprich von 12 auf 48. Dabei wird die Größe des Kamerasensors bei den Standardmodellen im Vergleich zu den Pro-Modellen wahrscheinlich kleiner ausfallen, womit es auch geringfügige Einbußen bei der Foto- und Videoqualität geben dürfte, insbesondere bei schlechtem Licht.

Neuer Aktionsbutton und dünnere Ränder für iPhone 15 Pro und Pro Max

Wie auch im Vorjahr sollen die Pro-Modelle zudem einige exklusive Funktionen bekommen und sich so weiter von den Standardmodellen abheben. Branchenbeobachtern zufolge könnte die wichtigste Neuerung bei den Pro-Modellen der neue Aktionsbutton sein, der den Schalter für den Stummmodus ersetzen und für Apple-Verhältnisse relativ frei belegbar sein soll. So könnte etwa per Knopfdruck direkt die Kamera gestartet werden.

Der stets gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet außerdem, dass die Display-Ränder der Pro-Modelle von 2,2 auf 1,5 Millimeter schrumpfen.

Periskop-Kamera für iPhone 15 Pro Max und höhere Preise

Die mit Spannung erwartete neue Periskop-Tele-Kamera hingegen wird es höchstwahrscheinlich nur für das iPhone 15 Pro Max geben. Sie soll dem Smartphone Foto- und Videoaufnahmen mit fünffachem statt 3,2-fachem optischen Zoom bescheren. Das alles dürfte auch die Preise anziehen lassen: Branchenmedien berichten von einem Anstieg für den US-Markt zwischen 50 und 200 US-Dollar je nach Modell.

Auch Apple Watch 9 und neues iPad Air werden erwartet

Und was tut sich abseits der iPhones? Erwartet werden die Präsentation der optisch mit dem Vorgänger identischen, aber schnelleren Apple Watch 9 und ein neues, leistungsfähigeres iPad Air mit hauseigenem M2-Chip. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte zudem noch am Abend des Events mit iOS 17 die neue Version des mobilen Betriebssystems offiziell für alle updatefähigen Endgeräte verfügbar sein.