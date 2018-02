"Ist das nicht ungeheuer, was hier passiert?"

Axel Milberg spricht mit den SN über Literatur, die TV-Branche - und warum schlechte Bücher die bessere Vorlage für gute Filme sind.

Axel Milberg, bekannt als Kieler "Tatort"-Kommissar, ist ein Schauspieler, der sehr überlegt an seine Arbeit geht. Er war fast zwei Jahrzehnte lang bei den Münchner Kammerspielen engagiert, hat in zahlreichen Filmen gespielt und liest Hörbücher.

Wir befinden uns im Stifterhaus, wo Sie Adalbert-Stifter-Briefe lesen. Sie haben auch in vielen Literaturverfilmungen gespielt. Was geschieht bei der Übersetzung eines Stoffes von einer Kunstform in eine andere? Axel Milberg: Bei Literaturverfilmungen gibt es eine Todsünde - die Off-Stimme. Sie ist filmisch gesehen eine Schwäche.