"Ist wichtig, bei Klimakrise auch über Lösungen zu berichten"

Sara Schurmann hat das Netzwerk Klimajournalismus gegründet und erklärt, wieso klimaskeptische Parteien Aufwind haben - und sich auch Politiker schwertun, das Thema zu begreifen.

Sara Schurmann ist Journalistin in Berlin, Mitgründerin des deutschen Netzwerks Klimajournalismus – und sie ist am Mittwoch, 27. 9., ab 20 Uhr zu Gast im Emailwerk Seekirchen.

Die in Berlin lebende Journalistin Sara Schurmann (35) hat als Folge eines offenen Briefes angestoßen, dass im Herbst 2020 in Österreich und im Sommer 2021 in Deutschland jeweils ein Netzwerk Klimajournalismus gestartet ist. Im Interview analysiert sie, was Journalismus hier ...