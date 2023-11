"100 Jahre Rudolf Augstein": Spiegel feiert legendären Gründer

"Spiegel"-Gründer Rudolf Augstein wäre am Sonntag (5. November) 100 Jahre alt geworden. Der Herausgeber und Journalist starb 2002. Das Nachrichtenmagazin feiert am Freitag seinen Gründungsvater mit einer Feier in Hamburg, zu der auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet wird.

BILD: SN/APA/DPA/KAY NIETFELD