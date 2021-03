Janosch meldet sich mit Zeichnungen im "Zeit Magazin" zurück

2019 war nach sechs Jahren Schluss - jetzt meldet sich Illustrator und Autor Janosch zumindest kurzzeitig mit Zeichnungen im "Zeit Magazin" zurück.

In der Ausgabe am Donnerstag (11. März) erscheinen bislang unveröffentlichte Texte und Bilder, wie die Zeit-Verlagsgruppe am Dienstag in Hamburg ankündigte.

Sechs Jahre lang hatte Janosch wöchentlich einen Cartoon mit dem Latzhosenheld Wondrak in der Zeitschrift gezeigt. In den Cartoons gab es Antworten auf fast alle Lebenslagen. 2019 war dann Schluss. Anlässlich Janoschs 90. Geburtstag am Donnerstag (11. März) gibt es nun die neuen Arbeiten.