Jason Segel im SN-Interview: "Der Raum zwischen den Welten macht Comedy aus"

"How I Met Your Mother"-Star Jason Segel spricht über seine neue Rolle, seine Zeit in Therapie - und spezielle Probleme mit einer Frisur.

Ein Psychotherapeut ist eigentlich nicht dazu da, einem Entscheidungen abzunehmen. Vielmehr leistet er Hilfe zur Selbsthilfe. Nicht so bei Jimmy Laird (Jason Segel): Da er nach dem Tod seiner Frau selbst stark angeschlagen ist, sagt er seinen Patientinnen und Patienten einfach, was er denkt. Und rät ihnen etwa, in den Boxring zu steigen oder eine Beziehung zu beenden. Ein Ansatz, von dem sein Mentor (Harrison Ford) recht wenig hält. Bei der Comedyserie "Shrinking", die am Freitag, 27. Jänner, ...