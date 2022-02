Jeder sechste Jugendliche leidet unter Cybermobbing

Auch bei den 11- bis 17-Jährigen hat der Hass im Netz in der Pandemie zugenommen. Überraschend: Die Täter sind zumeist bekannt.

17 Prozent wirken auf den ersten Blick nicht besonders alarmierend. Macht man die Zahl aber in einem Bild fest, wird das Ausmaß deutlicher: Setzt man sechs Österreicherinnen und Österreicher zwischen 11 und 17 Jahren in eine Reihe, hat man zumindest eine Person dabei, die in ihrem jungen Leben schon gemobbt wurde. Berücksichtigt man auch die weiteren Rollen bei Mobbing - als Beobachter oder Täter -, haben gar 49 Prozent der Jugendlichen schon einmal Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht.

...