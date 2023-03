Jeder und jede Dritte in Salzburg liest die SN

Neue Media-Analyse: Vier Millionen greifen täglich zu einer Zeitung.

Die Media-Analyse (MA) - die größte Studie zur Erhebung des Medienkonsums in Österreich - weist für die "Salzburger Nachrichten" stabile Zahlen aus: Laut der MA 2022 kommen die SN auf eine durchschnittliche tägliche Leserschaft von 234.000 Menschen während der Woche - ein Plus von 1000 Lesern im Jahresvergleich - sowie 284.000 Menschen am Wochenende. Die nationale Reichweite der SN liegt unverändert bei 3,1 Prozent.

Auch die Entwicklung im Bundesland ist stabil: 30,7 Prozent (2021: 30,8) der Salzburgerinnen und Salzburger und somit beinahe jeder Dritte und jede Dritte lesen die SN während der Woche. Die "Kronen Zeitung" kommt auf 24,3 Prozent (ein Minus von 0,8 Prozentpunkten).

Die Wochenendausgabe der "Salzburger Nachrichten" hat eine Reichweite von 35,1 Prozent. Bei den Wochenzeitungen schaffte die "Salzburger Woche" stabile 42,9 Prozent; die "Bezirksblätter" kommen auf 39,9 Prozent.

Österreich bleibt ein Zeitungsland: 4 Millionen Bürgerinnen und Bürger griffen laut MA 2022 täglich zu einer Zeitung, wenngleich die Reichweite ein wenig sank (von 55,4 auf 52,7 Prozent). Die nationale Nummer eins bleibt die "Krone" (22,2 Prozent), gefolgt von "Kleiner Zeitung" (8,6) und "Heute" (8,2).