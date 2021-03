Jeremy Strong spielt Polio-Impfstoff-Entdecker Jonas Salk

Hollywood verfilmt das Leben des US-Mediziners Jonas Salk (1914-1995), der in den 1950er Jahren den Polio-Impfstoff gegen Kinderlähmung entwickelte. Die Hauptrolle in dem Film "Splendid Solution" übernimmt US-Schauspieler Jeremy Strong ("Lincoln", "Molly"s Game"), wie das Branchenblatt "Variety" am Dienstag berichtete.

SN/Getty Images via AFP Schauspieler Jeremy Strong.