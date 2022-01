Jetzt offiziell: Jörg Pilawa kommt zu Sat.1

Der deutsche Fernsehmoderator Jörg Pilawa kommt zu Sat.1. Der deutsche Privatsender bestätigte am Montag den Wechsel des 56-Jährigen. Pilawa soll dort unter anderem die neue Sendung "Quiz für Dich" moderieren. Dabei treten Prominente in zwei Teams gegeneinander an und erspielen Geld für einen Menschen in Not, der nichts von seinem Glück weiß.

SN/ndr Fernsehmoderator Jörg Pilawa.