Jobsuche: Vertrauen in Social Media nur gering

Sogar die Generation Z setzt bei der Stellensuche auf die klassischen Wege. Eine Lehre ist aber nur für 17 Prozent der Jugendlichen interessant.

Jungen Leuten wird oft unterstellt, dass sie nächtelang auf Social-Media-Kanälen wie Instagram, TikTok oder Facebook seien und sich auch nur so über die Welt informierten. Dass die sogenannte Generation Z aber bei der Jobsuche dieses Vorurteil widerlegt, zeigt die am Donnerstag präsentierte Studie "Jugend in Österreich": Dafür ließ Heinz Herczeg (Life Creator Consulting GmbH) im März 800 14- bis 29-Jährige befragen. Die Ergebnisse sind teils überraschend.

So zeigte sich, dass 62 Prozent der Befragten mit ihrem Leben sehr ...