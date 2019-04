Jörg Pilawa bringt gedrucktes Quizmagazin auf den Markt

Was produziert Quizmaster Jörg Pilawa (53) außer TV-Shows? Richtig: ein Quiz-Magazin. Vom 4. April an ist die erste Ausgabe von "Pilawa - Das erste deutsche Quizmagazin" für 2,95 Euro im deutschen Handel zu haben.

Für das Heft entwickelte Quiz-Spiele sollen über verschiedene Schwierigkeitsstufen hinweg zum Knobeln, Rätseln und Querdenken einladen, teilte die Bauer Media Group am Dienstag mit. "Und wer an Quiz denkt, denkt automatisch an Jörg Pilawa. Kein zweiter steht im deutschen Fernsehen so für das Thema 'Quiz' wie er", teilte der Chefredakteur des Heftes, Jan von Frenckell, mit. Pilawa führe wie ein Moderator durch das Heft.

Der TV-Moderator, der im Fernsehen unter anderem beim "Quizduell" (Das Erste) und der "NDR Quizshow" um die Wette raten lässt, ist als "Editor-at-Large" an der Gestaltung des Heftes beteiligt. "Ich freu mich wahnsinnig drauf", sagt Pilawa in einer Video-Sequenz. Der Hamburger Verlag gibt das 100 Seiten starke Magazin in einer Druckauflage von 150.000 Exemplaren heraus. In diesem Jahr sei eine weitere Ausgabe geplant, berichtete eine Verlagssprecherin.

Quelle: Dpa