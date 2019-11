Johannes Paul III. im Vatikan: "The New Pope" startet am 20. Februar

Die Papstserie des italienischen Oscar-Preisträgers Paolo Sorrentino ("La Grande Bellezza - Die große Schönheit") geht ab Februar weiter.

Die neun neuen Episoden von etwa 60 Minuten Länge seien ab 20. Februar jeweils donnerstags bei Sky Atlantic HD zu sehen, teilte der Pay-TV-Sender am Dienstagabend in Unterföhring bei München mit. Nach der Serie "The Young Pope" mit Jude Law als einem US-Amerikaner als Papst Pius XIII., die im Oktober 2016 begann, geht es nun unter dem Titel "The New Pope" mit Jude Law (46) und John Malkovich (65) in den Hauptrollen weiter.

Malkovich spielt den neuen Papst Johannes Paul III., einen britischen Aristokraten, der im Vatikan installiert wird, nachdem Pius XIII. ins Koma gefallen ist. Der charismatische Pius alias Lenny Belardo (Law) schwebt zwischen Leben und Tod und wird von vielen Gläubigen wie ein Heiliger verehrt. Das macht dem neuen Papst und gewissen Kreisen Probleme. In weiteren Rollen sind Cécile de France, Ludivine Sagnier, Sharon Stone und Marilyn Manson zu sehen.

Quelle: Dpa