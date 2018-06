John Malkovich als unsäglicher Harvey Weinstein

Ein Theaterstück bietet Malkovich diese Gelegenheit.

Eine unsympathischere Rolle kann man sich derzeit wohl kaum aussuchen, John Malkovich macht es dennoch: "Ich werde Harvey Weinstein spielen", erklärte der Schauspieler in einem Interview mit dem WDR-Kulturmagazin "Westart". Übernehmen werde er die Rolle des ehemaligen Hollywood-Produzenten, dem mehrere Frauen Vergewaltigung und sexuelle Belästigung vorgeworfen haben, in dem Stück "Bitter Wheat" von David Mamet. Es soll im kommenden Jahr in London Premiere feiern.