"Journalismuspreis von unten" vergeben

Zum zehnten Mal wurde diese Woche der "Journalismuspreis von unten" verliehen.

Mit dem von der Armutskonferenz am Montagabend vergebenen Preis wird "tiefgründige und respektvolle Armutsberichterstattung" prämiert. Den Hauptpreis in der Kategorie Fernsehen erhielt Ed Moschitz (ORF-"Am Schauplatz"), in der Kategorie Print setzte sich Sabine Stehrer ("Medizin populär") durch, Muhamed Beganovic (fm4.orf.at) wurde in der Rubrik Online prämiert und der beste Radiobeitrag kam von Udo Seelhofer und Sandra Knopp (Ö1 Campus).

Quelle: SN, Apa